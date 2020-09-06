На Генассамблее ООН обсудят ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму

В повестку дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включили пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Об этом сообщило Постоянное представительство Украины в ООН.

«Хорошие новости из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о «нас там нет» и «Крымнаш», – написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в Twitter.

Представительство Украины в ООН также обнародовало список стран, которые голосовали против включения темы Крыма и Донбасса в повестку дня Генассамблеи ООН.

Среди них: Армения, Беларусь, Бурунди, Коморы, Куба, КНДР, Иран, Казахстан, Мьянма, Лаос, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Зимбабве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Белорусская оппозиционерка Колесникова ответила на вопрос о статусе Крыма. Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова ответила на вопрос о статусе Крыма.

Зюганов рассказал, как Гитлер «сжигал в печах русских, евреев, цыган и всю остальную сволочь». Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, выступая у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины Победы над Японией, заявил, что самый большой вклад в победу над фашизмом и японским милитаризмом внес Советский Союз.

В Симферополе назначили главного архитектора города. В администрации Симферополя назначили начальника департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Олег Коробчук.

СМИ: Лукашенко хотел объединить Беларусь и Украину и стать общим президентом. Бывший президент Евросовета Дональд Туск рассказал, что в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал европейским лидерам создать белорусско-украинский союз, чтобы остановить Россию.