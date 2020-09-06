Власть
На Генассамблее ООН обсудят ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму
В повестку дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включили пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
Об этом сообщило Постоянное представительство Украины в ООН.
«Хорошие новости из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о «нас там нет» и «Крымнаш», – написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в Twitter.
Представительство Украины в ООН также обнародовало список стран, которые голосовали против включения темы Крыма и Донбасса в повестку дня Генассамблеи ООН.
Среди них: Армения, Беларусь, Бурунди, Коморы, Куба, КНДР, Иран, Казахстан, Мьянма, Лаос, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Зимбабве.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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