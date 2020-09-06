Ливни с грозами и шквалом продолжатся в Крыму в воскресенье

С середины ночи и до конца суток 6 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с середины ночи и до конца суток 6 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении.В таких погодных условиях высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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