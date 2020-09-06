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Спорт

«Крымтеплица» во второй раз завоевала Кубок Крыма по футболу

08:26 воскресенье, 6 сентября 2020

В финале клуб из поселка Молодежное Симферопольского района обыграл «Евпаторию» со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района во второй раз стал обладателем Кубка Крыма по футболу, выиграв в субботу в финале у «Евпатории» со счетом 2:1.

Мячи у «Крымтеплицы» забили Ленур Ахунов (34-я минута) и Игорь Дудов (65). В составе «Евпатории» отличился Юрий Максимов (29).

Кубок Крымского футбольного союза (КФС) разыгрывался в пятый раз. Первым обладателем трофея в 2016 году стал «Бахчисарай», затем его выигрывали «Евпатория» (2017), «Крымтеплица» (2018) и «Севастополь» (2019).

КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: ТАСС

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