Спорт
«Крымтеплица» во второй раз завоевала Кубок Крыма по футболу
В финале клуб из поселка Молодежное Симферопольского района обыграл «Евпаторию» со счетом 2:1.
Футбольный клуб «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района во второй раз стал обладателем Кубка Крыма по футболу, выиграв в субботу в финале у «Евпатории» со счетом 2:1.
Мячи у «Крымтеплицы» забили Ленур Ахунов (34-я минута) и Игорь Дудов (65). В составе «Евпатории» отличился Юрий Максимов (29).
Кубок Крымского футбольного союза (КФС) разыгрывался в пятый раз. Первым обладателем трофея в 2016 году стал «Бахчисарай», затем его выигрывали «Евпатория» (2017), «Крымтеплица» (2018) и «Севастополь» (2019).
КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: ТАСС
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