Крым освоил выделенные на нацпроекты средства на 34 процента

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в режиме видео-конференц-связи провел заседание Координационного штаба по реализации мероприятий региональных проектов в Республике Крым в рамках национальных проектов Российской Федерации.

Соответствующая информация размещена на портале правительства РК.

На повестке дня был рассмотрен ряд национальных проектов, реализуемых на территории Республики Крым, а именно: «Цифровая экономика», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Демография».

В начале заседания руководитель Регионального проектного офиса Наталья Писарева сообщила, что на официальном сайте Управления по реализации национальных проектов запущена работа в тестовом режиме карты объектов, включенных в мероприятия по реализации всех региональных проектов на территории Крыма. Данная электронная услуга создана для доступа ко всей имеющейся информации в разрезе каждого объекта. Информация будет обновляться ежедневно в режиме реального времени.

В свою очередь Юрий Гоцанюк отметил, что кассовое освоение по всем национальным проектам за прошедшие две недели увеличилось на 467 млн руб., в том числе по рассматриваемым сегодня направлениям — на 310 млн руб. Общий показатель освоения средств составил 34%.

По национальному проекту «Демография» продолжаются постоянные социальные выплаты в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении».

В части выполнения мероприятий региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» сотрудниками Регионального проектного офиса совместно с представителями ГКУ РК «Центр оперативного реагирования» при Совете министров Республики Крым еженедельно проводятся выездные рейды с целью недопущения срыва установленных сроков по достижению целевых показателей в текущем году.

Так, за прошедшую неделю проверялись этапы строительства школьных, дошкольных учреждений и состояние строительно-монтажных этапов возведения многоквартирных домов и иных строений социальной направленности. Региональные проекты «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» и «Социальная активность», входящие в национальный проект «Образование» выполняются согласно графику, риски не выполнения целевых показателей отсутствуют.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжаются строительно-ремонтные работы автодорог регионального и межмуниципального Республики Крым. На большинстве объектов прослеживается положительная динамика. Однако, есть перечень улиц, которые могут попасть в зону риска в части нарушения установленных сроков.

По итогу заседания Юрий Гоцанюк дал ряд протокольных поручений с целью своевременного выполнения всех мероприятий по достижению целевых показателей в 2020 году.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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