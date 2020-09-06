Какой сегодня праздник 6 сентября

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Сегодня, 6 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День озера Байкал

Фото iz.ru

В целях усиления значимости этого уникального природного явления и привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению озера в 1999 году был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября.

К настоящему времени День Байкала получил общероссийское и общемировое признание, стал важной и популярной датой в экологическом календаре. Появились новые и добрые традиции. Например, в Иркутске к этому Дню приурочено проведение фотовыставок, конкурсов и театрализованных представлений.

Многие общественные акции, научные, культурные и спортивные мероприятия проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. Это кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэров, конкурсы прикладного народного творчества, викторины, экологические субботники, акции по уборке мусора с побережий водоемов и другие.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника)

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Свою историю праздник ведет еще с советских времен. Статус государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках, газовые коммуникации которых создавались в рамках единой системы СССР.

Однако работа тех, кто трудится в этих отраслях, очень нелегка. Эти люди зачастую рискуют своей жизнью и здоровьем. Можно только выразить восхищение мужеством и смелостью, решительностью и находчивостью, стойкостью, терпением этих незаурядных людей.

Евтихий Тихий

Народный праздник «Евтихий Тихий» отмечается 6 сентября (по старому стилю - 24 августа). В этот день православная церковь почитает святого мученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Другие названия праздника: «Евтихий», «День Евтихия», «Заря тихая». В народе верили, что в этот день сентябрьская заря окликает всякого, кто в одиночку собирается в лес.

Также сегодня, 6 сентября, отмечают такие праздники:

- День предпринимателя Украины

- День белорусской письменности

- Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери

- День города Дилижан в Армении

- День полетов над землей

- День ленивых мам (National Lazy Mom's Day) в США

- День чтения книги (National Read a Book Day) в США

- День кофейного мороженого (National Coffee Ice Cream Day) в США

- День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day) в США

- День белого воздушного шарика (White Balloon Day) в Австралии

- День инженера в Танзании

- День объединения в Болгарии

- National 401(k) Day в США

- День независимости Эсватини (Свазиленд)

- День национального единства Чили

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Петр, Георгий, Мартирий, Арсений, Серапион, Сира, Татион.

Что происходило 6 сентября в прошлые годы

394 - император-узурпатор Западной Римской империи Евгений потерпел поражение (битва на реке Фригид) и был казнен императором Феодосием Великим (правил в Восточной Римской империи).

1873 - Россия установила протекторат над Хивинским ханством (государство в Средней Азии).

1873 - основана одна из старейших в мире федераций футболаШотландская.

1899 - между Китаем и США наблюдается потепление в отношениях: американцы начали проводить политику открытых дверей.

1939 - Южно-африканский союз (британский доминион в Африке) объявил войну Германии.

1955 - в Турции произошел Стамбульский погром с одобрения официальных властей (погибло от 13 до 16 греков, были разрушены многие церкви и здания), направленный против греческого населения города.

1975 - известная теннисистка Мартина Навратилова (первая ракетка мира в 1978-1987) запросила политическое убежище в США.

1976 - бежал в Японию, а затем попросил политическое убежище в США советский пилот Виктор Беленко, совершено это было на истребителе «МиГ-25П».

1987 - сиамские близнецы в ходе операции впервые разъединены, постарались хирурги из Балтимора.

2002 - Бразилия получила кредит от МВФ в размере 30,4 млрд долларов, фонд пошел на этот шаг из-за угрозы экономической рецессии в крупнейшей экономике Южной Америки.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 сентября. Какие праздники будут завтра?

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