Власть
Инспекторы минприроды в Судаке изъяли у фотоживодера краснокнижную птицу
Госинспекторы министерства экологии и природных ресурсов изъяли у фотографа краснокнижную птицу – курганника.
Об этом сообщила пресс-служба минприроды Крыма.
«На территории Судака госинспекторами минприроды Крыма у фотографа изъята птица, занесенная в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым, – сообщили в минприроды. – Нарушение природоохранного законодательства было выявлено при содействии сотрудников полиции ОМВД России по Судаку».
В пресс-службе пояснили, что во время рейда птица контактировала с людьми. Она находилась без клетки, со связанными между собой лапами. У курганника отсутствовал постоянный доступ к источнику воды и пищи, что могло привести к его гибели.
В отношении фотографа был составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). Курганник был изъят и передан в один из зоопарков Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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