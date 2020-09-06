Депутата заксобрания Севастополя обвинили в домогательствах

фото © пресс-служба заксобрания Севастополя

Парламентарий написал заявление в угрозыск на экс-помощницу, а та в ответ заявила о приставаниях народного избранника.

Алиса Лазарева, экс-помощница депутата заксобрания Севастополя Вячеслава Камзолова, готовит заявление в правоохранительные органы о домогательствах со стороны своего бывшего шефа.

По словам женщины, парламентарий приставал к ней на работе, а когда она ушла с должности из-за невыплаты зарплаты, сказал: «Если бы со мной спала, я бы тебе платил».

«Мы с ним знакомы очень давно, он привлекал меня, чтобы избраться в законодательное собрание — и он туда попал. Я ему писала все: тексты, заявления, обращения, ходила на все собрания, была на всех круглых столах, ходила на заседания, что могут подтвердить все члены правительства (Севастополя — прим.)», — сказала Алиса Лазарева нашему изданию.

Она напомнила, что в заксобрании города большинство депутатов и их помощников зарплату не получают, поэтому Камзолов пообещал платить ей за труд из своих денег. Однако оплаты не было из-за проблем парламентария с бизнесом. Лазарева, по ее словам, сообщила, что будет искать другую работу, и Камзолов это решение одобрил.

«А потом мне в четверг (3 сентября — прим.) звонят из уголовного розыска. Говорят: «На вас написали заявление из законодательного собрания». Я отвечаю: «Куда? В уголовный?» — и уже сам следователь начинает смеяться, говорит: «Да, приходите, прочитайте», — рассказала экс-помощница Камзолова.

Лазарева «провинилась» в том, что не вернула удостоверение помощника депутата. Она до сих пор в замешательстве, поскольку не понимает, зачем парламентарий подал заявление в МВД, чего хотел этим добиться и почему просто не позвонил и не напомнил о необходимости вернуть документ?

«Я все это читала, просидела час в отделении и сказала: «А что он хочет от меня?», (правоохранители — прим.) говорят: «Мы сами не знаем». Они месяц думали, что с этим делать, и не понимали. Сказали, что обошли все отделы, со всеми посоветовались, даже с начальником полиции. Но реагировать же надо, это же депутат законодательного собрания», — объяснила Алиса.

При этом в заявлении были странности: Камзолов указал, что лишил Лазареву полномочия 4 марта. Но когда они 8 марта общались, все было в порядке. Депутат написал, что экс-помощница оскорбила его «как человека и мужчину», но никаких доказательств этому не предоставил.

«Мне (в отделе полиции — прим.) сказали: «Мы уже устали от этой истории, она у нас месяц гуляет, и мы ничего не знаем, давайте вы напишите объяснение». Я говорю: «Объяснение простое — если бы он позвонил мне после 8 марта и сказал: мол, Алиса, у нас не получается работать, давай ты сдашь удостоверение — вопросов бы не было», — отметила Лазарева.

Женщина призналась, что сложившаяся ситуация ее шокировала, потому что за все время ее знакомства с Камзоловым неадекватного поведения за ним замечено не было. Депутат почти всегда был сдержан, спокоен, никогда не кричал, не истерил, не говорил плохого про жену, не был алкоголиком или наркоманом, обратила внимание девушка.

«Я не могу вспомнить о нем что-то плохое, чтобы описать весь этот пассаж. Не могу и ничего не понимаю, у меня в голове это просто не укладывается», — посетовала она.

Однако, призналась Лазарева, бывший босс любит рассказывать о своих любовных похождениях, особенно женщинам. Как-то даже попросил найти ему любовницу, но после нескольких неудачных свиданий сказал Лазаревой, по ее словам, следующее: «Я никого не нашел, придется спать с тобой». В феврале и вовсе сказал, что если бы спала с ним, — как бывшая любовница, которую он возил за границу, оплачивал квартиру и давал деньги на личные расходы, — зарплату за работу Лазарева бы получила.

«Потом я услышала речь на 20 минут о том, какая я, оказывается, сексуальная, что нравлюсь мужчинам, что на меня заглядывается вице-губернатор. После этого начались какие-то странные заигрывания, пощипывания — то за руку ущипнет, то за икру», — возмутилась девушка.

У нее есть несколько версий, почему депутат мог написать заявление в угрозыск. Возможно, Камзолова задело, что Лазарева не оценила его как депутата и мужчину, а политическую жизнь разменяла на журналистику. Или хотел напугать девушку, заставив вернуться на прежнее место работы.

«Я объясняла ему законы, потому что обучаюсь на госслужащего, писала речи на заседания, сессии в заксобрание, выступления на телевидении. Грубо говоря, могу сказать, он просто потерял «мозги», которыми была я, и от этого злится, и злость переросла в ненависть. Я написала объяснение на все это достаточно широкое, и о домогательствах в том числе», — заключила она.

Лазаревой просто предложили сдать удостоверение помощника депутата, и вся история закончится, когда она это сделает, сказал Вячеслав Камзолов. Причем девушке говорили о необходимости вернуть документ, уточнил он.

«У нас с человеком разошлись мнения на определенном этапе нашей работы. Те помощники, которые соответствуют правильным направлениям, критериям, они работают, помогают писать обращения и вести работу с жителями Севастополя. И есть видимые результаты нашей работы, — объяснил Камзолов причину сложения с помощницы полномочий. — Ну, а с теми, кто хотел просто на этом попиариться и заработать какие-то, может, политические очки, нам с такими людьми точно не по пути».

По словам депутата, он считает неправильным полгода ходить по каким-то мероприятиям «и размахивать там корками», а также опасается, что с удостоверением «не дай бог, произойдет какая-то мошенническая схема».

«Я хочу, чтобы все было по закону, и хочу работать в правильном направлении», — добавил Вячеслав Камзолов.

Обвинения экс-подчиненной в домогательствах Камзолов опроверг, отметив, что очень любит свою жену и у них все хорошо.

«И то, о чем она кричит кругом — что она деньги не получала — ей на карточку с моей карты есть переводы, поэтому человек рассказывает сказки», — подытожил парламентарий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Генассамблее ООН обсудят ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму. В повестку дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включили пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Константинов возглавил протест против планов Путина. Спикер парламента Крыма разделяет опасения местных жителей, касающиеся забора воды из реки Коккозка для Севастополя.

Белорусская оппозиционерка Колесникова ответила на вопрос о статусе Крыма. Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова ответила на вопрос о статусе Крыма.

Зюганов рассказал, как Гитлер «сжигал в печах русских, евреев, цыган и всю остальную сволочь». Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, выступая у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины Победы над Японией, заявил, что самый большой вклад в победу над фашизмом и японским милитаризмом внес Советский Союз.