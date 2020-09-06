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Происшествия

Четверо погибли и семеро пострадали в массовом ДТП на Кубани

15:01 воскресенье, 6 сентября 2020

Четыре человека погибли и семеро получили травмы в результате аварии с участием четырех авто на трассе Ейск-Краснодар в Краснодарском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

«Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись четыре автомобиля. Четыре человека погибли, семь пострадали», - говорится в сообщении.

По информации МВД, в аварии пострадали трое детей. По факту произошедшего проводится проверка.

Сообщается, что один из автомобилей выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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