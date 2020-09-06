Происшествия
Четверо погибли и семеро пострадали в массовом ДТП на Кубани
Четыре человека погибли и семеро получили травмы в результате аварии с участием четырех авто на трассе Ейск-Краснодар в Краснодарском крае.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
«Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись четыре автомобиля. Четыре человека погибли, семь пострадали», - говорится в сообщении.
По информации МВД, в аварии пострадали трое детей. По факту произошедшего проводится проверка.
Сообщается, что один из автомобилей выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
С начала года в Крыму сгорело 100 гектаров леса. По состоянию на 4 сентября в Крыму произошло 90 лесных пожаров, общая площадь которых составила около ста гектаров.
Туристка пыталась уехать автостопом из Крыма, но доехала только до леса и лишилась вещей. В Кировском районе оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.
Россиянка попала в передрягу на мысе Меганом в Крыму. Жительницу Москвы, приехавшую на отдых в Крым, пришлось выручать спасателям в районе Судака.
Скандал в аэропорту Крыма из-за игрушки попал на видео. В аэропорту Симферополя в Крыму произошел скандал между сотрудниками авиагавани и пассажиркой из-за детской игрушки.
17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе
По состоянию на утро 6 сентября зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 - это пациенты в возрасте от 21 года до 82 лет.
В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса
За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.
В разгар эпидемии в Крыму полуостров посетил Стивен Сигал
Американский актер, спортсмен Стивен Сигал прибыл в Крым.
«Дефицит воды в Крыму»: в ООН рассказали, что на самом деле ответили Поклонской
В ООН дали пояснения на информацию депутата Госдумы России, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая утверждает, что в организации «признали ее статус представителя крымчан в российском парламенте».
2 сентября
«Тавриду» заберут у Крыма
Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.