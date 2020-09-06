Через три года Севастополь ждет море без грязных стоков

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Госконтракт на строительство КОС «Южные» подписали Единая дирекция капитального строительства Севастополя и ООО «Региональная строительная компания» (РСК).

Участвующий в церемонии врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заверил, что РСК обладает большим опытом строительства очистных сооружений.

«Почти во всех крупнейших аэропортах страны очистные сооружения построены этой компанией. Есть опыт, компетенции, технологические возможности. Еще месяц назад компания начала проводить у нас здесь на объекте геологию, делать компьютерное моделирование. Уверен, что в этот раз заход будет удачным», - сказал он.

Генеральный директор РСК Борис Сакун перечислил аэропорты, для которых компания строила очистные сооружения: Шереметьево, Внуково, аэропорте в Ростове-на-Дону.

«Нам надо сейчас разобраться с документацией. Когда будет завершено математическое моделирование, мы заказчику предложим несколько вариантов, которые он должен выбрать, после чего приступим к работе», - отметил он.

Михаил Развожаев добавил, что на проект очистных в ФЦП предусмотрено 8,5 миллиардов рублей (ранее проект стоил 6,8 миллиардов), включая 2 миллиарда, криминально потерянные предыдущим подрядчиком – ООО «Биотехпрогресс».

Он отметил важность повторного использования очищенной воды для технических целей, которой не было предусмотрено изначальной версией проекта, и назвал сроки завершения этого.

«Срок окончания 2023 год, но задача построить быстрее», - подчеркнул врио Губернатора Севастополя.

Напомним: канализационные очистные сооружения «Южные» должны быть построены за федеральные деньги по программе развития Крыма и Севастополя до 2022 года. За это взялся ООО «Биотехпрогресс», но, практически не сдвинув работы с места, совсем остановил их после банкротства «ОФК банка», которое странным образом совпало с переводом в него авансовых двух миллиардов рублей на строительство КОС.

В связи с этим был арестован руководитель управления капстроя Александр Антюфеев, сам «Биотехпрогресс» был признан банкротом, контракт с ним был расторгнут через суд. В июле под стражу был взят экс-глава департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Его обвиняют в том, что при прошлом губернаторе Дмитрии Овсянникове он приказал подчиненным исключить казначейское сопровождение из контракта по КОС «Южные». Главу «Биотехпрогреса» Дениса Петрова обвиняют в хищении 615 миллионов из двух миллиардов. Однако, по мнению общественности, главные виновники произошедшего так и не были названы.

Арбитражный суд Севастополя постановил, что «Биотехпрогресс» должено вернуть в бюджет Севастополя аванс в 2 миллиарда рублей. Приложить все усилия по возврату этих денег в казну врио губернатора Михаил Развожаев пообещал Владимиру Путину в сеансе видеосвязи 2 сентября

Позже стало известно, очистные для Севастополя будет строить ООО «Региональная строительная компания», выбранная без конкурса согласно принятым в этом году изменениям в законодательстве.

В тексте использованы материалы: Форпост

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