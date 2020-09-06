17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе

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По состоянию на утро 6 сентября зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 - это пациенты в возрасте от 21 года до 82 лет.

Шесть привозных случаев, остальные местные, в том числе контактные по ранее заболевшим родственникам. такие данные приводят в правительстве города-героя.

После выздоровления за прошедшие сутки выписано шесть человек.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 571 человек. В настоящий момент в стационарах находится 94 человека. Выздоровели 430 человек, 19 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 201 человек, в городской больнице № 9 –136. Под наблюдением по месту жительства – 437 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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