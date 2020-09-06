Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса ● В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: срочно нужны врачи ● Сотрудники роддома в Симферополе впервые приняли роды у женщины с COVID-19 ● Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем ● В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19
17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе
фото © pravda.com.ua
По состоянию на утро 6 сентября зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 - это пациенты в возрасте от 21 года до 82 лет.
Шесть привозных случаев, остальные местные, в том числе контактные по ранее заболевшим родственникам. такие данные приводят в правительстве города-героя.
После выздоровления за прошедшие сутки выписано шесть человек.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 571 человек. В настоящий момент в стационарах находится 94 человека. Выздоровели 430 человек, 19 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 201 человек, в городской больнице № 9 –136. Под наблюдением по месту жительства – 437 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: срочно нужны врачи. В Республике Крым откроют еще один госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией – на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница».
Сотрудники роддома в Симферополе впервые приняли роды у женщины с COVID-19. Женщина с подтвержденным коронавирусом впервые в Крыму родила ребенка.
Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем. Госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернут с сегодняшнего дня на базе Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница).
В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19. В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19.
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