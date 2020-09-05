Жителям пострадавшего при взрыве подъезда дома в Керчи пообещали 40 квартир

Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым принято решение о покупке 40 квартир для жителей 3 подъезда дома, где произошло происшествие. проведено собрание с жителями.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи.

В Керчи на контроле главы администрации Сергея Бороздина остается ситуация, связанная с происшествием в доме №93 по ул. Кирова, где 26.08.2020 г. произошел взрыв и пожар. В день происшествия все жители дома №93 120 квартир и второго подъезда (40 квартир) из соседнего дома №95 были отселены в связи с угрозой обрушения конструкций 8, 9 этажа. Те, кто требовал размещения, были размещены в санаториях и гостинице, обеспечены полноценным 3х-разовым горячим питанием.

В кратчайшие сроки специалистами Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» Минстроя России, а также сотрудниками МЧС было проведено обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Кирова, 93. По данным экспертизы, в первом и втором подъездах внутренние и внешние конструкции находятся в работоспособном состоянии, их техническое состояние в норме. Вследствие чего было принято решение о заселении жителей 80 квартир 1 и 2 подъезда. 31августа жители были заселены.

Состояние третьего подъезда дома №93, где произошла чрезвычайная ситуация расценивают как аварийное, ограниченное для проживания. Существует угроза обрушения, в связи с чем отселенными остаются жители и второго подъезда дома №95. Всего 80 квартир.

Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым принято решение о покупке 40 квартир для жителей 3 подъезда дома, где произошло происшествие. проведено собрание с жителями. До понедельника будет разработана дорожная карта и положение для закупки квартир.

Пострадавшим будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей – помощь людям, зарегистрированным по данным адресам. Принимаются заявления. Также будет оказана финансовая помощь в размере 50 000 рублей тем, кто частично утратил свое имущество, и в размере 100 000 рублей – тем, кто полностью утратил свое имущество.

Ведется сбор документов для выплаты родственникам погибшей при пожаре помощи в размере 1 млн. руб. Дополнительно рассматривается вопрос об остеклении всех пострадавших квартир, составлена смета, идет определение единственного поставщика, который выполнит данные работы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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