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Засуха в Крыму отразилась на урожае зерновых

14:05 суббота, 5 сентября 2020
Засуха в Крыму отразилась на урожае зерновых

фото © Новости Крыма

Засуха в Крыму сказалась на урожае зерновых.

В этом году аграрии РК собрали чуть более 1 млн зерна, в прошлом году урожай составил

«Этот год крайне сложный: неудачная осень, теплая зима без осадков сказались на том невысоком урожае, который мы собрали», – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

По словам чиновника, Крым полностью обеспечен зерном на год: потребность без учета туристов составляет 800 тысяч тонн. Однако население РК составляет 2 млн человек, а число туристов, если исходить из официальных республиканского правительства, в 3 раза больше. Конечно, в этом году турпоток снижен, но, по словам главы РК Сергея Аксенова, за 2 прошедших месяца республику уже посетили более 3 млн человек, сентябрь-октябрь забронированы на 80%, плюс в ноябре – декабре «подтянутся» те, кто купил туры с кешбэком. Иными словами, только до конца 2020 года в Крыму могут побывать еще около 2 млн туристов. Каким хлебом собираются кормить их, в Минсельхозе РК пока не уточняют.

В тексте использованы материалы: Новый день

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