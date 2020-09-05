Происшествия
За одни сутки севастопольцы подарили мошенникам полмиллиона
Не действуют даже предупреждения из громкогворителей курсирующих по городу автомобилей.
Более 500 тысяч рублей всего за одни сутки перекочевало со счетов жителей Севастополя на счета злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
Предупреждения о том, что ни в коем случае нельзя поддаваться на уловки мошенников, звучат постоянно, но ряды пострадавших не редеют. В конце августа мы сообщали, что за один день доверчивые граждане перевели злоумышленникам около 400 тысяч рублей. Но и это, как показывает жизнь, далеко не предел. На этот раз пострадали еще 8 человек, лишившиеся в общей сложности более полумиллиона рублей.
Ухищрения, к которым прибегают преступники, все те же. Все жертвы обмана узнают, что их средства якобы подвергаются опасности несанкционированного доступа, и пытаются их защитить. Как сообщают полицейские, на эту удочку попадаются не только представители старшего поколения, но и вполне молодые люди в возрасте от 30 до 45 лет.
Полиция Севастополя еще раз призывает всех горожан и гостей города быть максимально бдительными и острожными, в том числе и при общении по телефону с неизвестными абонентами. Ни в коем случае не сообщайте никому свои персональные данные и любую информацию, касающуюся вашей банковской карты или счета.
В тексте использованы материалы: Форпост
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