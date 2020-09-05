Ялта подготовилась к отопительному сезону на 90 процентов

Данная работа началась еще весной, сразу по окончанию предыдущего отопительного сезона, и проводилась на протяжении всего лета.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

Сейчас, как уточнил заместитель начальника Департамента по вопросам ЖКХ Ялты Вадим Рымарь, из 2 853 домов акты готовности подписаны по 2682, фактически проверены 2702 дома. «Таким образом, готовность жилфонда к отопительному периоду составляет порядка 90%», — уточнил он и добавил, что в настоящее время плотная работа в данном направлении ведется с Товариществами совладельцев жилья и Товариществами совладельцев недвижимости.

По поручению главы администрации города Ивана Имгрунта, подготовка к отопительному сезону 2020-2021г.г. началась еще весной, сразу по окончанию предыдущего отопительного сезона – проводились проверки, ремонты на аварийных участках, в котельных, теплопунктах, а также теплотрассах. В частности, на улице Речная, в районе домов №4-А и 4-Б была отремонтирована теплотрасса.

В целом, к отопительному сезону готовы и объекты социальной сферы: подписаны документы по 27 учреждениям культуры, 19 детским садам и 24 школам. Что касается Ливадийской больницы, то после ее перехода в подчинение ФМБА, возникли определенные организационные вопросы, которые будут решены до конца этой недели.

«Полностью город должен быть готов к отопительному сезону до 15 сентября, а начнется отопительный сезон, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток будет держаться на уровне +8», — уточнил Вадим Рымарь.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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