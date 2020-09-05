Власти Ялты заставят предпринимателей заключать договора на вывоз мусора

Проблема мусора в Ялте во время курортного сезона во многом связана с нежеланием местных предпринимателей заключать дополнительные договоры на вывоз отходов и с отсутствием урн возле коммерческих объектов.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«В курортный сезон население города увеличивается в разы, соответственно растут и объемы работ у регионального оператора, который занимается сбором и вывозом ТКО. Гостиницы, отели и иные базы размещения должны платить за мусор в зависимости от количества принятых туристов, но часто не делают этого. Также не торопятся заключать дополнительные договоры на сбор и вывоз мусора граждане, размещающие у себя гостей», – обратил внимание он.

В качестве примера глава администрации привел городскую набережную, где владельцы частных домов, сдавая жилье и помещения внаем, выносят мусор в урны и контейнеры на главной улице курорта вместо того, чтобы заключить договоры на вывоз ТКО. «А некоторые вообще не доносят мусор до урны, а потом они же жалуются, что в городе грязно», – отметил Имгрунт.

Он пообещал, что администрация Ялты наведет порядок в городе, однако признал, что без помощи местных жителей справиться будет сложно. «Значительно меньше мусора станет у нас и в том случае, если предприниматели будут устанавливать урны у своих объектов – магазинов и кафе, как того требуют правила благоустройства», – добавил градоначальник.

Имгрунт также сообщил, что для улучшения санитарного состояния Ялты благодаря содействию министерства ЖКХ Крыма уже в ближайшее время будут оборудованы около 100 контейнерных площадок для сбора ТКО. «В центральной части города частично решить этот вопрос планируется за счет установки новых, более вместительных урн», – уточнил глава администрации, выразив уверенность, что «только совместными усилиями мы сможем сделать наши улицы чище».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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