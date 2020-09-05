Водный кризис
Развитие сюжета: Новые скважины для Крыма несут серьезную опасность ● В Крыму воду для питья хотят собирать из ливневок ● Власти Крыма извинились за несоблюдение графиков подачи воды ● Симферопольцы массово уничтожают установленные в городе емкости для воды ● Рестораторы Севастополя готовятся работать в условиях вододефицита
В «Воде Крыма» переложили на ЖЭКи ответственность за отсутствие воды в высотках
Количество аварий на сетях на сегодняшний день уменьшилось, причина отсутствия воды по графику в высотках кроется в системе подкачки.
Об этом руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.
— Когда мы входили в режим, у нас было 31 повреждение. На утро сегодня по городу Симферополю всего 5, по району 4. То есть мы даже в десятке держимся. Пока я работаю бригадами города Симферополя, этих мощностей вполне хватает, — сообщил Баженов.
Также, по словам главы ГУП РК «Вода Крыма», значительное количество высотных домов в Симферополе на сегодняшний день получают воду из систем подкачек, находящихся в ведении управляющих компаний:
— Поэтому если нет воды у жителей в высотных домах, обращайтесь немедленно к своим управляющим дома, — пояснил Баженов, отметив, что никаких отклонений от графика подачи воды не будет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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