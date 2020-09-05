Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +24
море +25

Водный кризис

В «Воде Крыма» переложили на ЖЭКи ответственность за отсутствие воды в высотках

Количество аварий на сетях на сегодняшний день уменьшилось, причина отсутствия воды по графику в высотках кроется в системе подкачки.

Об этом руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

—  Когда мы входили в режим, у нас было 31 повреждение. На утро сегодня по городу Симферополю всего 5, по району 4. То есть мы даже в десятке держимся. Пока я работаю бригадами города Симферополя, этих мощностей вполне хватает, — сообщил Баженов.

Также, по словам главы ГУП РК «Вода Крыма», значительное количество высотных домов в Симферополе на сегодняшний день получают воду из систем подкачек, находящихся в ведении управляющих компаний:

— Поэтому если нет воды у жителей в высотных домах, обращайтесь немедленно к своим управляющим дома, — пояснил Баженов, отметив, что никаких отклонений от графика подачи воды не будет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителям пострадавшего при взрыве подъезда дома в Керчи пообещали 40 квартир. Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым принято решение о покупке 40 квартир для жителей 3 подъезда дома, где произошло происшествие. проведено собрание с жителями.

Общественники нашли канализацию на пляжах Коктебеля. Зловонные врезки фонтанируют прямо возле шезлонгов отдыхающих.

В Крыму воду для питья хотят собирать из ливневок. Водообеспечение Крыма можно улучшить, если собирать и соответствующим образом обрабатывать воду из ливневых стоков.

Власти Крыма извинились за несоблюдение графиков подачи воды. Госпредприятие «Вода Крыма» извинилось перед симферопольцами, которые испытывают неудобства из-за несоблюдения графиков подачи воды.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19

В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19

В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19.

Общество
Скоро грозы в Крыму сменятся «бархатным» сезоном

Скоро грозы в Крыму сменятся «бархатным» сезоном

В выходные в Крым придут долгожданные дожди, возможен град и шквалистый ветер. Но все это продлится совсем недолго.

Власть
Б-52 около Крыма: появились подробности спецоперации НАТО

Б-52 около Крыма: появились подробности спецоперации НАТО фото

Сегодня силы НАТО провели масштабную операцию около Крыма, а также в акватории Черного моря у побережья полуострова.

Власть
Через 5-10 лет Крым столкнется с дефицитом учителей

Через 5-10 лет Крым столкнется с дефицитом учителей

В нынешнюю вступительную кампанию в вузах Крыма, кроме традиционно популярных юрфака и журфака, отметили существенный рост абитуриентов на специальности, которые уже в дефиците, либо станут дефицитными через 5-10 лет – педагогику и инженерию.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации