В «Воде Крыма» переложили на ЖЭКи ответственность за отсутствие воды в высотках

Количество аварий на сетях на сегодняшний день уменьшилось, причина отсутствия воды по графику в высотках кроется в системе подкачки.

Об этом руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

— Когда мы входили в режим, у нас было 31 повреждение. На утро сегодня по городу Симферополю всего 5, по району 4. То есть мы даже в десятке держимся. Пока я работаю бригадами города Симферополя, этих мощностей вполне хватает, — сообщил Баженов.

Также, по словам главы ГУП РК «Вода Крыма», значительное количество высотных домов в Симферополе на сегодняшний день получают воду из систем подкачек, находящихся в ведении управляющих компаний:

— Поэтому если нет воды у жителей в высотных домах, обращайтесь немедленно к своим управляющим дома, — пояснил Баженов, отметив, что никаких отклонений от графика подачи воды не будет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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