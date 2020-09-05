В суд передано еще одно дело о пропаже 2 млрд рублей при строительстве очистных в Севастополе

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 2 млрд рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.

Отвечать придется генеральному директору акционерного общества Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«По версии следствия, в декабре 2017 года государственное казенное учреждение Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» по итогам электронного аукциона заключило с генеральным директором АО НПП «Биотехпрогресс» государственный контракт на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» стоимостью свыше 6,8 млрд рублей. На расчетный счет подрядной организации был перечислен аванс на сумму более 2 млрд рублей. При этом руководитель коммерческого предприятия заведомо знал, что не имел реальной возможности исполнить обязательства по строительству вышеуказанных сооружений.

Денежные средства в сумме около 615 млн рублей обвиняемый похитил и израсходовал цели, не связанные с выполнением работ по строительству канализационных очистных сооружений, в том числе вывел из оборота через подконтрольные ему коммерческие организации, – рассказали в Генпрокуратуре. – Оставшиеся денежные средства в размере почти 1 млрд 310 млн рублей были заблокированы на расчетном счете акционерного общества, открытом в ПАО «ОФК Банк» в связи с отзывом Центральным банком России у него лицензии.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Севастополя».

В конце июля в суд было передано уголовное дело в отношении экс-главы департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, которому инкриминируется превышение должностных полномочий и принуждении к этому других должностных лиц, что повлекло причинение крупного ущерба. Речь идет о тех же КОС «Южные».

По версии следствия, Тарасов без законных оснований поручил в декабре 2017 года руководителю госучреждения «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», занимавшееся объектами ФЦП социально-экономического развития до 2022 года, Александру Антюфееву указание заключить госконтракт о строительстве КОС «Южные» и допсоглашение к нему, исключив условие об обязательном казначейском сопровождении.

Это позволило расходовать денежные средства на цели, не предусмотренные государственным контрактом.

Само строительство КОС «Южные» началось в марте 2018 года. В течение двух лет подрядчик должен был реконструировать или возвести заново 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Главный упор делался на очистку сточных вод в Балаклаве. Общая сумма контракта составляла около 7 млрд рублей.

Однако через месяц разгорелся скандал: чиновники без казначейского сопровождения перевели в ОФК-банк 2 млрд рублей, выделенных на КОС. А банк лопнул.

В июне 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «в» ч. 3. ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Часть фигурантов арестовали, некоторые успели скрыться за границей, а 2 млрд, выделенные на канализацию в Балаклаве, исчезли навсегда.

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