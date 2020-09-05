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Коронавирус в Крыму

В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19

В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19

фото © gazeta.ru

В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 5 сентября зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. Среди пациентов – 16 местных жителей и двое приезжих. После выздоровления выписаны семь человек», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 554 человека. В настоящий момент в стационарах находится 84 человек. Выздоровели 422 человек, 19 человек умерло.

В Крыму за последние сутки был выявлен 101 случай новой заражения коронавирусом, всего в республике зарегистрировано 2 726 случаев. Выздоровевших за весь период – 1 817 человек, из них за последние сутки – 26 человек. С начала пандемии скончались 33 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый суперрекорд: оперативная сводка по COVID в Крыму за сутки. За прошедшие сутки на территории республики выявлено 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Экс-спикер парламента Крыма Леонид Грач заразился коронавирусом. Экс-председатель Верховного совета Крыма Леонид Грач с двумя членами семьи проходит лечение в ковидном госпитале в Симферополе.

В Севастополе новые случаи COVID-19: сводка за сутки. В Севастополе за сутки были зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за сутки. Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19

В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19

В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19.

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