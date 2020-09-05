Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму ● Новый суперрекорд: оперативная сводка по COVID в Крыму за сутки ● Экс-спикер парламента Крыма Леонид Грач заразился коронавирусом ● В Севастополе новые случаи COVID-19: сводка за сутки ● Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за сутки
В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19
фото © gazeta.ru
В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 5 сентября зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. Среди пациентов – 16 местных жителей и двое приезжих. После выздоровления выписаны семь человек», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 554 человека. В настоящий момент в стационарах находится 84 человек. Выздоровели 422 человек, 19 человек умерло.
В Крыму за последние сутки был выявлен 101 случай новой заражения коронавирусом, всего в республике зарегистрировано 2 726 случаев. Выздоровевших за весь период – 1 817 человек, из них за последние сутки – 26 человек. С начала пандемии скончались 33 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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