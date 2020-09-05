В Севастополе с начала осени начнут штрафовать за парковку на газонах

С 8 сентября в Севастополе автомобилистам будут выписывать штрафы за парковку на газонах.

Физические лица могут заплатить за это нарушение 1,5 тысячи рублей, должностные лица – 10 тысяч рублей, юридические лица – 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства.

«Со следующей недели совместно с Госавтоинспекцией начинают работать наши мониторинговые группы. Кроме того, будем фиксировать случаи, когда транспортное средство заехало на газон через тротуар. Здесь ответственность намного серьезнее. Будем к этому вопросу подходить комплексно и сохранять наши зеленые насаждения», - рассказал и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Фиксировать нарушения могут сотрудники департамента городского хозяйства, но также они будут отслеживать фото нарушений, сделанные жителями города и размещенные в соцсетях. Для этого севастопольцев просят указывать номер автомобиля и адрес места, где припарковался нарушитель.

Как сообщалось ранее, штрафные санкции за парковку на газонах в Севастополе обсуждали еще в октябре 2019 года. Тогда депутаты Законодательного собрания подчеркивали, что смысл законопроекта не в том, чтобы тотально штрафовать автомобилистов, а в том, чтобы защитить облагороженные зеленые территории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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