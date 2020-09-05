В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: сросно нужны врачи

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В Республике Крым откроют еще один госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией – на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница».

Об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте республиканского Минздрава.

В сообщении также говорится, что в новый госпиталь в данный момент проходит набор медицинских работников.

«В связи с открытием госпиталя для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» требуются на работу врачи всех специальностей, врачи-анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, рентгенлаборант, средний и младший медицинский персонал», - перечислили в ведомстве, предупредив о вахтовом методе работы и сообщив контакты для вопросов по трудоустройству.

Сегодня в республике за прошедшие сутки выявили 101 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии на данный момент составляет 2726 человек, при этом больше всего случаев заболевания выявлено при обращении людей за медицинской помощью и при проверке контактировавших с ранее заболевшими.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем. Госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернут с сегодняшнего дня на базе Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница).

В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19. В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19.

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму. Таким образом, число погибших с начала пандемии достигло 33 человек.

Новый суперрекорд: оперативная сводка по COVID в Крыму за сутки. За прошедшие сутки на территории республики выявлено 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.