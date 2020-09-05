Происшествия
В Феодосии спасли женщину на пожаре
По прибытии к месту вызова сотрудниками МЧС России была проведена разведка помещений, в ходе которой была обнаружена пострадавшая.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
По информации ГУ МЧС России по РК 4 сентября в 15:40 поступило сообщение с информацией о возгорании в частном жилом доме по ул. Новокарантинная в г. Феодосия.
К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства 19 пожарно-спасательной части (г. Феодосия) 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, вч 09703, сотрудники «Горгаз», «РЭС» и бригада скорой медицинской помощи.
По прибытии к месту вызова сотрудниками МЧС России была проведена разведка помещений, в ходе которой была обнаружена пострадавшая. Женщину вывели из зоны задымления и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
В 18:07 пожар ликвидирован на площади 20 м2. Причина пожара устанавливается.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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