Сотрудники роддома в Симферополе впервые приняли роды у женщины с COVID-19

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Женщина с подтвержденным коронавирусом впервые в Крыму родила ребенка.

Об этом сообщил телеканал «Миллет» со ссылкой на главного врача Симферопольского роддома №2 Илью Глазкова.

«Родила мальчика 3 180, рост 53 см, первый раз в жизни наши сотрудники принимали роды в средствах индивидуальной защиты: респираторах», – сообщил Глазков.

главврач уточнил, что заболевание у женщины проходит бессимптомно, роды она перенесла нормально. «Дала информированное согласие – отказалась от разъединения ребенка с мамой: у нас по протоколу положено, чтобы ребенок был отдельно от мамы, но без согласия мамы мы это сделать не можем – она отказалась. Грудное вскармливание», – отметил он.

Ребенка еще не тестировали на наличие COVID-19, но сразу такое исследование и не проводится. «Точных доказательств, что вирус передается – нет, если мама будет соблюдать масочный режим. И в грудном молоке не 100%, что есть вирус, нет таких стопроцентных данных, – сообщил Глазков. – Единственное, откуда антитела у ребенка появляются, кроме своей иммунной системы, – это грудное молоко матери».

С 10 августа роддом №2 работает как ковидный госпиталь, принимает всех зараженных коронавирусом граждан. Всех беременных женщин с наличием нового вируса также везут сюда, но их – единицы. «Беременных очень мало с COVID лежит, единицы. Есть определенный протокол по беременным: там есть ограничения по определенным препаратам. Заболеваемость протекает по-разному, как и у всех, но тяжелых, слава богу, нет», – пояснил главврач.

За пациентами учреждения организован квалифицированный уход, работает слаженный коллектив. «В нашем роддоме все молодцы: не только врачи, начиная от санитарки, сантехники молодцы – что-то сломалось – идут ремонтировать. Настолько слаженно команда работает! Могу честно сказать, что горжусь своими сотрудниками. Это, знаете, когда в атаку пошли – кто-то в окопе сидит, а кто-то в атаку идет. Вот у нас все идут впереди – в атаку, никто не остался», – подчеркнул Глазков.

В ближайшее время сотрудникам медучреждения закупят новые средства индивидуальной защиты, в которой всем будет проще работать.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 625 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 791 человек, с начала пандемии скончалось 32 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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