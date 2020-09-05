Собака - на столе, дети - в обмороке: в Севастополе директор школы написала заявление о клевете

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Страшные новости распространяются о происходящем в балаклавской школе.

Караул, дети в опасности — таким был главный посыл сообщений, которые на протяжении нескольких дней появлялись в севастопольских группах в соцсетях. В них говорилось, что ученики балаклавской школы № 30 доведены до такого состояния, что падают в обморок. Но духота в классах — далеко не все, что им угрожает.

Вот сообщение, которое появилось в соцсети накануне.

«В Балаклавском районе все школы, кроме ГБОУ СОШ № 30, в связи с аномальной жарой перешли на 30-минутные, 35-минутные уроки. Директор школы 30 не может принять оптимального решения для нормальной учебы наших детей. В школе до сих пор идет ремонт на втором этаже. Пыль, грязь, в туалетах нет мыла и антисептиков, в школьном дворе кучи строительного мусора, что небезопасно для детей, не проводится регулярная влажная уборка. Позавчера три ученика школы упали в обморок от жары, в классах температура 29–32 градуса. Конечно, у директора стоит кондиционер и ей комфортно, что делать детям и учителям?» — пишет автор.

Директор школы Светлана Инальева, которую СМИ попросили прокомментировать эту информацию, сообщила, что сказанное не имеет никакого отношения к действительности.

В том, что в школе порядок, убедились, по словам Светланы Васильевны, сотрудники прокуратуры Балаклавского района, проверявшие готовность школ к новому учебному году.

Никаких падений в обморок, заверила директор школы, тоже не было. Обозначенное в аккаунте имя школе неизвестно.

«Родительницы с таким именем в школе не существует. И все, что там написано, вымышлено, кроме продолжительности уроков. Они действительно по 45 минут, потому что их продолжительность регулируется СанПиНом, и права ее менять я не имею. В СанПиНе есть указание на то, что рекомендуемая температура в кабинетах для обучения составляет от 18 до 25 градусов. Но комментариев по поводу того, что происходит, если температура выше, там нет», — говорит директор школы.

По словам Светланы Инальевой, она консультировалась по поводу сокращения уроков с юристом — и он подтвердил: менять их продолжительность самостоятельно руководитель образовательного учреждения не может. В противном случае может последовать ответственность за нарушение. Однако сегодня в школу пришло рекомендательное письмо за подписью директора департамента образования, который рекомендует ограничить уроки 30 минутами.

«Сейчас мы с педагогическим коллективом рассматриваем такую возможность. И, если с понедельника климатические условия не изменятся, мы, конечно же, снизим продолжительность уроков. Проект приказа и новое расписание звонков уже составлены», — рассказала Светлана Инальева.

Сообщила она и о поданном ею заявлении в полицию с просьбой расследовать распространение клеветы и найти ее автора. Тем более что этот случай не первый. Первый анонимный вброс был зафиксирован около полугода назад. Тогда «новость» была проиллюстрирована фотографиями школьных коридоров, в которые с помощью фотошопа была вмонтирована одна и та же собака — видимо, это должно было служить доказательством царящего в школе бардака. На одном из фото, как уверяет директор, животное лежало даже на ее рабочем столе.

Тогда в школу тоже приходила проверка, однако обнаружить нарушения ей не удалось.

Директор школы предполагает, что автор у двух «сенсационных новостей» один.

В тексте использованы материалы: Форпост

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