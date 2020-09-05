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Скоро грозы в Крыму сменятся «бархатным» сезоном
фото © Новости Крыма
В выходные в Крым придут долгожданные дожди, возможен град и шквалистый ветер. Но все это продлится совсем недолго.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
«Циклоническая депрессия над акваторией Черного моря в течение дня будет только усиливаться. Основная зона осадков и непогода придут в регион поздним вечером и задержатся на всю субботу, – сообщил специалист. – Ожидаются обильные осадки до 15-20 мм, что достаточно много для региона».
В воскресенье влияние циклонического вихря начнет ослабевать, он сместится на Черноморское побережье Кавказа. Осадки в его тылу начнут приобретать незначительный локальный характер.
В пятницу в Симферополе ожидается переменная облачность, температура воздуха днем +25…+30. В субботу из-за ливневых дождей столбики термометра не поднимутся выше +20…+25, в воскресенье ночью +12…+17, днем теплее, +22…+27, местами пройдут дожди.
В понедельник фон атмосферного давления начнет расти, будет солнечно и без осадков, температура воздуха составит +24…+29 .
«Бабье лето будет довольно длинное, а столбики термометров будут выходить на показатели до +30 и чуть выше. Погода хорошая и для курортников, и для жителей Крыма», – сказал специалист.
По словам Евгения Тишковца, осенняя погода в Крыму будет мягкой.
«По-настоящему жаркую погоду мы уже пережили. Первого сентября был зафиксирован рекордный за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений в регионе показатель в +34,7. Сейчас температуры превышают норму почти на 6 градусов», - подытожил гость студии.
Во второй половине сентября усилится солнечная активность, возмущения будут достигать 5-6 классификации – умеренная и сильная геомагнитная буря. Это будет негативным образом сказываться и на самочувствии людей по всей планете, и на нарушении работы навигации и связи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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