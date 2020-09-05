Скоро грозы в Крыму сменятся «бархатным» сезоном

фото © Новости Крыма

В выходные в Крым придут долгожданные дожди, возможен град и шквалистый ветер. Но все это продлится совсем недолго.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Циклоническая депрессия над акваторией Черного моря в течение дня будет только усиливаться. Основная зона осадков и непогода придут в регион поздним вечером и задержатся на всю субботу, – сообщил специалист. – Ожидаются обильные осадки до 15-20 мм, что достаточно много для региона».

В воскресенье влияние циклонического вихря начнет ослабевать, он сместится на Черноморское побережье Кавказа. Осадки в его тылу начнут приобретать незначительный локальный характер.

В пятницу в Симферополе ожидается переменная облачность, температура воздуха днем +25…+30. В субботу из-за ливневых дождей столбики термометра не поднимутся выше +20…+25, в воскресенье ночью +12…+17, днем теплее, +22…+27, местами пройдут дожди.

В понедельник фон атмосферного давления начнет расти, будет солнечно и без осадков, температура воздуха составит +24…+29 .

«Бабье лето будет довольно длинное, а столбики термометров будут выходить на показатели до +30 и чуть выше. Погода хорошая и для курортников, и для жителей Крыма», – сказал специалист.

По словам Евгения Тишковца, осенняя погода в Крыму будет мягкой.

«По-настоящему жаркую погоду мы уже пережили. Первого сентября был зафиксирован рекордный за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений в регионе показатель в +34,7. Сейчас температуры превышают норму почти на 6 градусов», - подытожил гость студии.

Во второй половине сентября усилится солнечная активность, возмущения будут достигать 5-6 классификации – умеренная и сильная геомагнитная буря. Это будет негативным образом сказываться и на самочувствии людей по всей планете, и на нарушении работы навигации и связи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сильный дождь и ветер: на Севастополь надвигается непогода. В управлении МЧС России по Севастополю предупредили, что в городе ночью 4 сентября и днем 5 сентября ожидается ухудшение погодных условий.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 4 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 4 сентября.

Холодный фронт принесет в Крым грозы и ливни. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на вторую половину пятницы и всю субботу из-за холодного фронта, который принесет непогоду.

Власти обещают залить Крым искусственными дождями. Центральная аэрологическая обсерватория выиграла в тендере на выполнение авиационных работ по искусственному привлечению осадков в Крыму.