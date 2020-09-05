Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем

Госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернут с сегодняшнего дня на базе Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница).

Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Мы открылись как ковидный госпиталь с сегодняшнего дня и начали прием пациентов с подтвержденным COVID-19», – сообщил представитель больницы Юрий Борухович.

В связи с развертыванием ковидного госпиталя на 130 коек в медучреждение срочно добирают персонал. «В связи с открытием госпиталя для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» срочно требуются на работу врачи всех специальностей, врачи-анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, рентгенлаборант, средний и младший медицинский персонал», – сообщается на странице учреждения в социальной сети Facebook.

В объявлении уточняется, что речь идет о вахтовой работе. Врачам обещают заработную плату от 160 тыс рублей, среднему медицинскому персоналу – от 95 тыс рублей, а младшему – от 55 тыс рублей. Однако собеседник агентства уточнил, что эти суммы указаны с учетом президентских доплат, положенных за работу с COVID-положительными пациентами.

До настоящего времени пациентов с подтвержденным COVID-19 в Симферополе принимали 3 медучреждения – Симферопольская городская клиническая больница №7, Симферопольский клинический родильный дом №2 и Республиканская детская инфекционная клиническая больница.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 625 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 791 человек, из них 51 за последние сутки. С начала пандемии скончался 31 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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