Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19 ● Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму ● Новый суперрекорд: оперативная сводка по COVID в Крыму за сутки ● Экс-спикер парламента Крыма Леонид Грач заразился коронавирусом ● В Севастополе новые случаи COVID-19: сводка за сутки
Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем
Госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернут с сегодняшнего дня на базе Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница).
Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Мы открылись как ковидный госпиталь с сегодняшнего дня и начали прием пациентов с подтвержденным COVID-19», – сообщил представитель больницы Юрий Борухович.
В связи с развертыванием ковидного госпиталя на 130 коек в медучреждение срочно добирают персонал. «В связи с открытием госпиталя для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» срочно требуются на работу врачи всех специальностей, врачи-анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, рентгенлаборант, средний и младший медицинский персонал», – сообщается на странице учреждения в социальной сети Facebook.
В объявлении уточняется, что речь идет о вахтовой работе. Врачам обещают заработную плату от 160 тыс рублей, среднему медицинскому персоналу – от 95 тыс рублей, а младшему – от 55 тыс рублей. Однако собеседник агентства уточнил, что эти суммы указаны с учетом президентских доплат, положенных за работу с COVID-положительными пациентами.
До настоящего времени пациентов с подтвержденным COVID-19 в Симферополе принимали 3 медучреждения – Симферопольская городская клиническая больница №7, Симферопольский клинический родильный дом №2 и Республиканская детская инфекционная клиническая больница.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 625 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 791 человек, из них 51 за последние сутки. С начала пандемии скончался 31 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму. Таким образом, число погибших с начала пандемии достигло 33 человек.
Новый суперрекорд: оперативная сводка по COVID в Крыму за сутки. За прошедшие сутки на территории республики выявлено 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Экс-спикер парламента Крыма Леонид Грач заразился коронавирусом. Экс-председатель Верховного совета Крыма Леонид Грач с двумя членами семьи проходит лечение в ковидном госпитале в Симферополе.
В Севастополе новые случаи COVID-19: сводка за сутки. В Севастополе за сутки были зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19.
Сотрудники роддома в Симферополе впервые приняли роды у женщины с COVID-19
Женщина с подтвержденным коронавирусом впервые в Крыму родила ребенка.
В Севастополе зарегистрировано 18 новых случаев заражения COVID-19
В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19.
Скоро грозы в Крыму сменятся «бархатным» сезоном
В выходные в Крым придут долгожданные дожди, возможен град и шквалистый ветер. Но все это продлится совсем недолго.
«Дефицит воды в Крыму»: в ООН рассказали, что на самом деле ответили Поклонской
В ООН дали пояснения на информацию депутата Госдумы России, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая утверждает, что в организации «признали ее статус представителя крымчан в российском парламенте».
2 сентября
Засуха в Крыму отразилась на урожае зерновых
Засуха в Крыму сказалась на урожае зерновых.