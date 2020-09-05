С начала года в Крыму сгорело 100 гектаров леса

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По состоянию на 4 сентября в Крыму произошло 90 лесных пожаров, общая площадь которых составила около ста гектаров.

Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, больше всего пожаров произошло на территории Ялтинского горнолесного заповедника (23) и Старокрымского лесничества (22). Самый крупный пожар произошел в Бахчисарайском лесничестве, его площадь составила более 37 гектаров.

Общая площадь лесных пожаров в Крыму составила 98,7 га, из которых 75,8 га – непосредственно покрытые лесом. Средняя площадь одного лесного пожара в регионе составила 1 га.

Дважды для тушения пожаров, в Ялтинском горно-лесном заповеднике в июле и Судакском лесничестве в августе, привлекался вертолет «Ми-8» Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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