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Курортный сезон

Роспотребнадзор обнаружил отклонения в пробах морской воды у берегов Крыма

18:16 суббота, 5 сентября 2020
Роспотребнадзор обнаружил отклонения в пробах морской воды у берегов Крыма

фото © Крым.реалии

Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявило отклонения в пробах морской воды у берегов полуострова.

«Было исследовано 5770 проба морской воды на микробиологические показатели, 5013 проб на санитарно-химические показатели, 1528 проб на паразитологические показатели, 1207 проб на контаминацию холерными вибрионами. По результатам исследований выявлены нестандартные пробы морской воды по микробиологическим показателям, удельный вес которых составил 2,8%», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проинформировали местные администрации о результатах исследований. Также Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах, где были выявлены отклонения в пробах морской воды.

При этом в ведомстве не сообщили, на каких именно прибрежных территориях обнаружили нарушения.

С открытием курортного сезона в Крыму власти полуострова регулярно сообщают о рейдах, которые проводятся на пляжах с целю соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. Согласно этим данным, в начале августа пляжи в Саках и Ялте лидировали по количеству нарушений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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