Прогноз погоды в Крыму на субботу 5 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 5 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами шквал), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в восточных районах и в г. Севастополе), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 22, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 26, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 25, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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