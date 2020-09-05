Новый суперрекорд: оперативная сводка по COVID в Крыму за сутки

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За прошедшие сутки на территории республики выявлено 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения, 1 случай завезен с территории Украины», - пояснил глава республики.

Таким образом, всего с начала пандемии в Республике Крым выявлено уже 2726 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в 92 случаях COVID был завезен из-за границы, 124 случая – завозные из других регионов России и контактировавшие с ними.

Больше всего случаев заболевания – 2017 человек – были выявлены при обращении людей за медицинской помощью и при проверке тех, кто контактировал с ранее подтвержденными больными. Еще 439 случаев COVID-19 выявили при лабораторном скрининге здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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