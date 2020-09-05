Власть
Крымские родители жалуются на рекламу в школьных электронных журналах
В Министерстве образования в ответ советуют установить бесплатные блокировщики спама.
— Почему в электронном журнале куча рекламы, которую можно скрыть за 140 рублей в месяц? Кто ответить может? — интересуется одна из крымских мамочек в сети.С тех пор, как крымские школы перешли на электронный журнал, в интернете возникает все больше вопросов о том, что на сайте вечно всплывает надоедливая реклама, которую можно отключить за 140 рублей, пишет КП-Крым.
— С какой стати на государственном портале куча рекламы? Которая бесит, и почему меня принуждают платить, чтоб не видеть ее, — беспокоится мать Людмила.
— Реклама имеет место быть на сайтах, она была там всегда. Ведь журнал у нас без дополнительных функций, чем он и выгоден для образовательных организаций, — отмечают в ведомстве.
На сайтах можно купить и платные пакеты без рекламы, если не устраивает вечное мелькание товаров и услуг, которые предлагают родителям.
— Разные услуги есть, не очень многие родители покупают их. Поэтому они как-то выходят из ситуации, это же коммерческий проект. Весь рекламный контент у них очень сильно фильтруется, поэтому неподобающих видеороликов и недопустимых постов там быть не может, — рассказывают в Минобразе.
Но реклама есть не у всех, это зависит от браузера и вирусов на компьютере. Поэтому, как советуют специалисты, можно установить программы, которые полностью блокируют всплывающую рекламу.
— Если очень раздражает реклама, то такие программы абсолютно бесплатные и удобные, — заключают в минобразе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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