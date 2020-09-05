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Власть

Константинов возглавил протест против планов Путина

15:49 суббота, 5 сентября 2020
Константинов возглавил протест против планов Путина

фото © Госсовет Крыма

Спикер парламента Крыма разделяет опасения местных жителей, касающиеся забора воды из реки Коккозка для Севастополя.

Переброс реки Коккозка, расположенной на территории Республики Крым, в Чернореченское водохранилище, расположенное в Севастополе, допустить нельзя — такое решение было принято накануне в ходе встречи спикера госсовета РК Владимира Константинова с жителями Бельбекской долины. Об этом сообщил учредитель общественной организации «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников своей странице в Facebook.

«Перебрасывать воду из Коккозки в Черноречье вообще не целесообразно. Никоим образом это нас не спасет, а долину обезводит. Надо сопротивляться неправильным решениям, так считают севастопольские ученые и жители Бельбекской долины!», — отметил общественник.

Ситников напомнил, что переброс Коккозки выносился на общественные слушания в 2016 году. Тогда против этого проекта выступили ученые, экологи, представители власти и жители долины, а «Блокпост Севастополь» после встречи составил список причин, почему нельзя забирать из реки воду, подчеркнул он.

В частности, осуществление проекта приведет к уменьшению водоснабжения 12 сел, потере пресной воды, усилению оползневых процессов и разрушению нескольких дорог, обмелению, загрязнению реки Бельбек (левому притоку Коккозки), вымиранию краснокнижных животных и растений, заиливанию рек, возникновению сейсмической опасности для жителей и, наконец, к возникновению техногенной катастрофы.

По словам активиста, Константинов разделяет опасения местных жителей, в связи с чем дал соответствующие поручения представителям местной администрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Севастополя Развожева о том, что проблему недостатка питьевой воды в городе решит ковшевой водозабор, насосы и водопровод, с помощью которых реку Коккозка перенаправят в Чернореченское водохранилище.

Развожаев объявил, что глава Крыма Аксенов поддержал этот проект и готов к его реализации, и заверил, что «Коккозка — это река горной системы, и в паводок, с января по март, около 15 млн т в месяц избыточной воды уходит в море».

Однако еще в октябре 2016 года Аксенов отказал в переброске вод реки в Севастополь, и с тех пор публично не заявлял о том, что поменял свою позицию.

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