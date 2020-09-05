Общество
Какой сегодня праздник 5 сентября
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Сегодня, 5 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день благотворительности (International Day of Charity)
Международный день благотворительности (International Day of Charity), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/67/105 от 7 марта 2013 года, отмечается ежегодно 5 сентября.
Цель Дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.
По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.
Всемирный день бороды
Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды (World Beard Day). Все представители мужской половины человечества, носящие бороду, могут присоединиться к акциям, посвященным этому замечательному празднику.
История ношения бороды или отказа от нее – это история предпочтений, вкусов, модных тенденций, религиозных убеждений, представлений о красоте и мужественности, то есть история человеческой жизни.
В Австралии существует традиция проведения в этот день соревнования среди бородачей по метанию топора, где участники наверняка ассоциируют себя с древними воинами, так же, как и они носившими бороды. А в США вообще проводится Международный чемпионат бород и усов.
Мужчины, не носящие бороду, стараются не бриться в этот день, поддерживая своих друзей и всех мужчин, предпочитающих гладко выбритому лицу роскошную стильную бороду. Выбор остается за каждым человеком, а уважение предпочтений и чувств другого человека – признаком мудрости.
Луп Брусничник
Народный праздник «Луп Брусничник» отмечается 5 сентября (по старому стилю - 23 августа). В этот день православной церковью чтится память мученика Луппа Солунского, жившего в III веке н. э. Другие названия праздника: «Брусничник», «Луппа», «Лупенские морозы». На Руси про этот день говорили: «Луп ходит, рыжий мужик по спинам лупит, нагнись - брусника поспела, шевелись - овес в поле дошел».
Также сегодня, 5 сентября, отмечают такие праздники:
- Парад цветов в Аалсмеере в Нидерландах
- День города Москва
- День опозданий (Be Late for Something Day)
- Оранжевый день
- День ухотрепальщиков
- День сырной пиццы (National Cheese Pizza Day) в США
- День учителя в Индии
- День инженера в Египте
- День инженера в Танзании
- День канонизации матери Терезы в Албании
- День поднятия флага в честь военнослужащих в Дании
Сегодня именины празднуют: Евтихий, Ириний, Каллиник, Елизавета, Лупп (Луп), Флорентий.
Что происходило 5 сентября в прошлые годы
1666 - закончился Великий лондонский пожар во время которого город сгорел дотла.
1800 - остров Мальта захвачен Великобританией.
1905 - русские подписывают «позорный» Портсмутский договор, зафикстировавший поражение Российской империи в русско-японской войне.
1918 - большевики в России в ходе Гражданской войны начинают проводить политику красного террора.
1929 - революционное на то время предложение объединить европейские государства в одно, поступившее от премьера Франции А. Бриана.
1939 - США, провозглашая нейтралитет во Второй мировой войне, оставляют Европу один на один с Гитлером.
1944 - начало войны между СССР и Болгарией.
1967 - начало амнистии крымских татар в СССР.
1978 - заключение Кемп-Дэвидского соглашения, по итогам которого были прекращены военные действия между Израилем и Египтом и установлены дипломатические отношения.
1986 - отмена смертной казни в Австралии.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 сентября. Какие праздники будут завтра?
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