Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму

Таким образом, число погибших с начала пандемии достигло 33 человек.

Соответствующая информация опубликована на сайте Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1321 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 1174 человека, изолировано в обсерваторы – 135 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2726 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 838 человек, выписано с выздоровлением — 1817.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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