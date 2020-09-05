Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый суперрекорд: оперативная сводка по COVID в Крыму за сутки ● Экс-спикер парламента Крыма Леонид Грач заразился коронавирусом ● В Севастополе новые случаи COVID-19: сводка за сутки ● Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за сутки ● Коронавирус выявлен в Крыму за сутки у 43 человек
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму
Таким образом, число погибших с начала пандемии достигло 33 человек.
Соответствующая информация опубликована на сайте Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1321 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 1174 человека, изолировано в обсерваторы – 135 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2726 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 838 человек, выписано с выздоровлением — 1817.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Экс-спикер парламента Крыма Леонид Грач заразился коронавирусом. Экс-председатель Верховного совета Крыма Леонид Грач с двумя членами семьи проходит лечение в ковидном госпитале в Симферополе.
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