Через 5-10 лет Крым столкнется с дефицитом учителей

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В нынешнюю вступительную кампанию в вузах Крыма, кроме традиционно популярных юрфака и журфака, отметили существенный рост абитуриентов на специальности, которые уже в дефиците, либо станут дефицитными через 5-10 лет – педагогику и инженерию.

Такими наблюдениями поделились представители ведущих вузов Крыма и Севастополя.

По словам ректора Крымского инженерно-педагогического университета Чингиза Якубова, помимо традиционно популярных направлений – психологии, экономики, прикладной информатики – в 2020 году у абитуриентов пользовались популярностью инженерные специальности, на которые уже не первый год вуз проводит целевой набор для ведущих крымских предприятий.

«Инженеров катастрофическая нехватка. Мы часто общаемся с представителями промышленных производств республики, у нас, в том числе, осуществлен и целевой набор и на завод «Фиолент», и на Керченский завод «Залив». Пока еще выпусков нет по этому направлению, пошел второй год, но отрадно, что много ребят, которые целенаправленно идут на инженерию», - отметил Якубов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Инженерные специальности вместе с архитектурой и информационными технологиями востребованы и среди абитуриентов Севастопольского государственного университета.

Но при этом отрадно, что в этом году вырос конкурс на направление подготовки педагогов, заявил проректор по стратегическим коммуникациям вуза Иван Кусов.

«Но что нас порадовало в этом году, так это что, во-первых, существен вырос и конкурс, и средний балл ЕГЭ в педагогическом институте. Это очень актуально и для Севастополя, и для Крыма: строятся школы, детские сады. Через 5-10 лет мы увидим большой дефицит педагогических кадров, поэтому это направление мы существенно развиваем, и ребята на него идут», - пояснил он.

Что касается крупнейшего на территории полуострова Крымского федерального университета, то в нем традиционной популярностью пользуется лечебное дело, сообщил и.о. ректора Андрей Фалалеев.

«Это мощная медицинская школа, и дети, конечно, понимают, куда они хотят поступить», - пояснил он популярность Медакадемии, отметив также, что в этом году большой спрос у абитуриентов был на юриспруденцию и журналистику.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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