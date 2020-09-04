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Власть

Зюганов рассказал, как Гитлер «сжигал в печах русских, евреев, цыган и всю остальную сволочь»

08:34 пятница, 4 сентября 2020
Зюганов рассказал, как Гитлер «сжигал в печах русских, евреев, цыган и всю остальную сволочь»

фото © zavtra.ru

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, выступая у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины Победы над Японией, заявил, что самый большой вклад в победу над фашизмом и японским милитаризмом внес Советский Союз.

«Внесли коммунисты. Внесли народы мира, которые прекрасно понимали, что фашизм — самое большое зло на планете», — сказал он.

Проникновенно Зюганов рассказал о том, как Россия трижды прикрывала «хваленую Европу от ордынского нашествия» и как «Гитлер сжигал в печах русских, евреев, цыган и всю остальную сволочь».

Без внимания он не оставил и современные реалии. По словам Зюганова, сегодня на территории той же Германии «организуют очередную провокацию против нашей державы и против нашей государственности».

«Когда выходит канцлер страны, ее министры и заместители и заявляют, что они нашли токсины из группы средств «Новичок» в организме Навального. Ну, надо же соображать, что ты говоришь!» – отметил он и напомнил о том, что работал с отравляющими веществами, а радиостанция «Эхо Москвы» после отравления Скрипалей его за два года ни разу не пригласила.

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