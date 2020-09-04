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Происшествия

Житель города Саки предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве

09:24 пятница, 4 сентября 2020
Саки

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя города Саки, который обвиняется в передаче взятки бывшему сотруднику ГИБДД.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летнего местного жителя, – говорится в сообщении. – С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу».

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве. По данным следствия, в 2015 году обвиняемый передал бывшему инспектору отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России «Сакский» 100 тыс рублей. Деньги были переданы от знакомого местного жителя за его непривлечение к административной ответственности.

Ранее Сакский районный суд приговорил получившего взятку полицейского к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Общая сумма незаконных вознаграждений, которые мужчина получил с января 2015 по декабрь 2016 года составила 300 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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