Водный кризис
Развитие сюжета: Гендиректор «Воды Крыма» назвал масштабы потерь воды в Крыму ● Запасов воды в Симферополе с учетом экономии осталось на два месяца ● Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго ● Путин пообещал помочь решить вопрос с водой в Севастополе ● Ученые рассказали, как спасти Севастополь от дефицита воды
Засуха в Симферополе: власти попросили военных поделиться водовозками
Заместитель главы администрации Симферополя Анатолий Русин сообщил, что городские власти договорились с одной из воинских частей о предоставлении водовозок для обеспечения своевременного наполнения емкостей, расположенных в частном секторе и дворах многоквартирных домов.
Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Военные готовы предоставить нам 10 водовозок, по 10 кубометров каждая. Вопросы, связанные с размещением и питанием военнослужащих, урегулированы», – сообщил чиновник.
По его информации, 5 сентября в городе будет полностью завершена работа по установке емкостей, подключению и врезке кранов для раздачи воды.
Ранее в администрации сообщили о повреждении неизвестными емкости для воды, которую недавно установили на улице Рубцова.
С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. С 3 сентября начался второй этап ограничений. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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