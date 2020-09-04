Засуха в Симферополе: власти попросили военных поделиться водовозками

Заместитель главы администрации Симферополя Анатолий Русин сообщил, что городские власти договорились с одной из воинских частей о предоставлении водовозок для обеспечения своевременного наполнения емкостей, расположенных в частном секторе и дворах многоквартирных домов.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Военные готовы предоставить нам 10 водовозок, по 10 кубометров каждая. Вопросы, связанные с размещением и питанием военнослужащих, урегулированы», – сообщил чиновник.

По его информации, 5 сентября в городе будет полностью завершена работа по установке емкостей, подключению и врезке кранов для раздачи воды.

Ранее в администрации сообщили о повреждении неизвестными емкости для воды, которую недавно установили на улице Рубцова.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. С 3 сентября начался второй этап ограничений. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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