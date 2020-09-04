Власти Крыма признали, что проигрывают войну амброзии

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Ряд муниципальных администраций Крыма годами уклоняются от обязанностей по уничтожению амброзии, площадь очагов которой регулярно увеличивается.

Об этом заявили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В текущем году специалисты провели более 300 плановых рейдов по земельным участкам и установили, что ряд администраций муниципальных образований не выполняют своих обязанностей по уничтожению амброзии.

«При проведении инспекторами планово-рейдовых мероприятий выявляется множество очагов распространения данного карантинного сорняка. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в городах Симферополь и Бахчисарай а также Трудовском сельском поселении Симферопольского района. В результате непринятия должных мер, в том числе в предыдущие годы, площадь очагов амброзии на территории Республики Крым увеличивается», - говорится в сообщении.

На данный момент амброзия в Крыму паразитирует на площади более 335 тысяч гектаров. Только в этом году установлено 35 новых очагов на площади 4,6 тысячи га.

«На данный момент в отношении 11 муниципальных образований проводятся проверки с целью выдачи предписании об устранении нарушений и в отношении 12 администраций направлены распоряжения в прокуратуру на согласование проверки», - добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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