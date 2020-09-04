Власти Крыма недовольны уборкой набережной в Судаке

Власти Крыма потребовали от администрации Судака более тщательной уборки городской набережной, а также оштрафовали арендаторов пляжей за недостаточное количество матросов-спасателей.

Таковы итоги очередного мониторинга крымских пляжей, которые публикуют в курортом ведомстве.

«На некоторых информационных стендах памятка по посещению пляжа в условиях риска распространения новой короновирусной инфекции была в неудовлетворительном состоянии. Нарушения были устранены в ходе выезда. Также руководству администрации города Судак было указано на необходимость более тщательной уборки набережной», – сказано в сообщении.

Указывается также, что за нарушение установленных требований организации пляжного отдыха были оштрафованы директор ООО УК «Управдом» и директор МУП ГОС «Судакмортранс» на 10 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.

«Должностных лиц привлекли к административной ответственности в связи с отсутствием необходимого количества матросов-спасателей на закрепленных за ними пляжах», – поясняют в министерстве.

Комментарии оштрафованных руководителей относительно претензий проверяющих отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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