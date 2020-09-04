Власти Крыма извинились за несоблюдение графиков подачи воды

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Госпредприятие «Вода Крыма» извинилось перед симферопольцами, которые испытывают неудобства из-за несоблюдения графиков подачи воды.

Соответствующее заявление опубликовано в официальной группе предприятия в Facebook.

«Механизм графиковой подачи воды требует определенных технических настроек и времени для отработки. Предприятие приносит свои извинения и просит население отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Наши специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки утвержденный график выполнялся. Однако отклонения от графика и перебои в подаче воды в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока не исключены», – заявили на предприятии.

В другой теме в этой же группе пользователи продолжают сообщать о том, что из их кранов идет ржавая вода. На предприятии пояснили, что это следствие отключений. До введения ограничений системы были заполнены, а теперь, при перекрытии воды, они завоздушиваются, что способствует коррозии труб. «Во время подачи воды происходит кратковременное вымывание продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей. Предприятие приносит свои извинения и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», – уточнили в ГУП «Вода Крыма».

Ранее было принято решение, что из-за засухи в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах будут введены графики подачи воды. Ограничения вводятся в три этапа, первый этап начался 24 августа, второй – 2 сентября, а третий стартует 7 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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