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В Ялте в седьмой раз состоится «Мисс Крым - 2020»

15:03 пятница, 4 сентября 2020
В Ялте в седьмой раз состоится «Мисс Крым - 2020»

фото © Новости Крыма

В Ялте 13 сентября пройдет конкурс красоты «Мисс Крым-2020». За титул и корону будут бороться 15 девушек в возрасте от 16 до 22 лет.

Из года в год команда организаторов конкурса пробует что-то новое, старается устроить масштабный праздник, чтобы удивить и порадовать каждого. В этом году решили провести «Мисс Крым-2020» с особым шармом, на свежем воздухе под открытым звездным небом Южного берега Крыма. Ведущим этого уникального и фееричного мероприятия станет артист, творческий деятель и известный инстаграм блоггер Игнат Тагиев.

Поистине королевский вечер украсит специальный гость гала-шоу известный певец, музыкант и композитор из Дании Томас Н’эвергрин со своими хитами Since You’ve Been Gone, Every time (i see your smile), I Play for You и другие.

В рамках яркого и зрелищного шоу претендентки на звание «Мисс Крым-2020», очаровательные девушки, представляющие разные города полуострова, в частности, продефилируют в роскошных мехах.

Победительница конкурса получит не только главный приз – звездную корону Республики, но и великолепную шубу.

«Мисс Крым-2020» проводится в седьмой раз. Это единственный официальный конкурс красоты в Крыму. Участницы порадуют гостей и зрителей шоу изяществом нарядов от известных дизайнеров, организаторы – сюрпризами, угощениями и яркими эмоциями. Это будет незабываемое зрелище», — поделилась генеральный директор ООО «Мисс Крым» Юлия Кондратьева.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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