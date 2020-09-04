В Ялте пресекли работу «маршрутных гольфкаров»

Сотрудники департамента муниципального контроля Ялты пресекли незаконную деятельность по перевозке пассажиров гольфкарами между гостиницей «Интурист» и центральной набережной.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.

«Мониторинг территории на предмет выявления фактов незаконного предоставления платных услуг проводился по поручению главы администрации Ивана Имгрунта, и в результате была установлена нелегальная деятельность маршрутно-экскурсионных гольфкаров, перевозивших пассажиров по улице Дражинского», – пояснил он.

По словам Шапортова, в отношении гражданина, осуществлявшего незаконные перевозки, был составлен протокол по ст. 6.1 закона «Об административных правонарушениях в Республике Крым.

При этом, добавил заместитель главы администрации, муниципальные контролеры обратили внимание, что перевозка пассажиров на гольфкарах осуществлялась навстречу транспортному потоку, способствуя созданию аварийной ситуации на дороге, так как по улице Дражинского установлено одностороннее движение. «В связи с этим соответствующая информация направлена и в УМВД России по Ялте», – отметил Шапортов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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