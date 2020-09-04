Бизнес
В Симферополе продолжается рост цен на бензин
фото © Today.ua
В Симферополе наблюдается рост цен на отдельные марки бензина.
Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, опубликованные накануне управлением статистики в Крыму.
Данные указаны по состоянию на 31 августа в сравнении с 24 августа. «Наблюдался рост цен на бензин автомобильной марки АИ-92 (на 0,59%), а на бензин АИ-95, АИ-95 премиум, АИ-98, а также цены на дизельное топливо остались без изменения», – говорится в сообщении.
Так, согласно данным Крымстата, стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 49,66 рублей (18,25 грн), марки АИ-98 – 57,97 руб/литр (21,23 грн), АИ-95, АИ-95 (премиум) – 52,20 руб/литр (19,37 грн).
Регулярный рост цен на топливо в Крыму наблюдается с весны. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это было связано, прежде всего, с повышением цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также с логистическими проблемами. Он пообещал, что цена на АЗС снизится и 16 июля некоторые заправки опустили ценники на топливо примерно на 1 рубль.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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