В Севастополе новые случаи COVID-19: сводка за сутки

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В Севастополе за сутки были зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства города, четверо из новых пациентов – местные жители, еще двое – отдыхающие, приехавшие в Севастополь из других регионов.

Также по состоянию на утро 4 сентября, после выздоровления из стационаров были выписаны четыре человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 536 человек. В настоящий момент в стационарах находится 75 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели 415 человек, 19 человек умерло.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки на территории республики Крым было выявлено 43 случая COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус выявлен в Крыму за сутки у 43 человек. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 43 человек в Крыму за сутки.

Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах. Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.

Крымские ученые обещают резкий рост числа случаев COVID на полуострове. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Крыму может вырасти в разы, если скорость распространения инфекции, которая измеряется индексом передачи возбудителя, сохранится на сегодняшнем уровне.

Коронавирус выявлен у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму. Новая коронавирусная инфекция выявлена у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт», который проходит под Судаком.