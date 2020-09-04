В сентябре в Крыму пройдет свыше 700 ярмарок

В сентябре 2020 года в городских и сельских поселениях Республики Крым запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

Об этом сообщила пресс-служба Минпромполитики РК.

Ярмарки проводятся для обеспечения жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей.

Министерство промышленной политики приглашает фермеров, осуществляющих производство сельхозпродукции и продовольственных товаров, принять участие в ярмарочных мероприятиях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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