В Крыму воду для питья хотят собирать из ливневок

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Водообеспечение Крыма можно улучшить, если собирать и соответствующим образом обрабатывать воду из ливневых стоков.

Соответствующую систему сегодня разрабатывают ученые Крымского федерального университета, сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснил завкафедрой водоснабжения Академии строительства и архитектуры Илья Николенко, осадки на полуострове будут в перспективе выпадать все более неравномерно: на ЮБК дождей со временем будет становиться все больше, а на севере Крыма – все меньше.

«В целом по России прогноз такой: там, где было мало дождей, будет еще меньше, там, где было много - будет еще больше. С учетом этого необходимо строить современные системы сбора поверхностных сточных вод, которые будут справляться со сбором и отведением осадков», - пояснил специалист.

Решением этой проблемы можно убить сразу двух зайцев: не только обеспечить полуостров дополнительным источником и технической, и даже питьевой воды, но и спасти многие населенные пункты от затопления во время осадков.

«Расчет поверхностных сточных вод сегодня ведется по методике предельных интенсивностей, которая была разработана в России в 1914 году, а сейчас использует данные 1984-85 года. В результате пропускной способности не хватает, стоки забиваются, и происходит затопление. Необходимо современными методами совершенствовать методику определения параметров расчета ливневых стоков, - отметил специалист. – Если мы будем более-менее точно прогнозировать и определять объем осадков, мы сможем аккумулировать их и использовать».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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