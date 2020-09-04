Курортный сезон
Развитие сюжета: Операторы продали почти все туры в Крым на сентябрь ● Аксенов подсчитал, что турпоток в Крым достиг показателей советских лет ● Недельный отдых в Крыму обходится в 2-3 раза дороже чем в Турции ● По Крымскому мосту за лето проехало почти два млн автомобилей ● Власти Крыма насчитали два млн туристов в августе
В Крыму уже шесть лет «легализуют» мини-отели, теперь обещают точно это сделать
фото © Новости Крыма
Власти Крыма рассчитывают вывести из «серой» зоны отели и гостиницы, работающие неофициально, и легализовать эти объекты размещения в 2021 году.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в программе «Открытый разговор» в прямом эфире телеканала «Миллет».
«Перед нами стоит вопрос легализации (отелей, работающих неофициально). Мы рассчитываем, что со следующего года у нас эта проблема уйдет в небытие. Мы ряд мер разработали, в том плане, чтобы дать облегченные условия людям с тем, чтобы они имели возможность легализовать этот бизнес, и их материальное положение не должно при этом ухудшиться по сравнению с тем, что есть сейчас», - сказал Аксенов.
В числе мер, разработанных для стимулирования выхода отельеров из «серой» зоны - это льготное налогообложение, отметил Аксенов.
«Всем надо уходить в легальное поле, в дальнейшем работать просто так, иметь на берегу оранжерею какую-то или павильон какой-то, а использовать под гостиницу, где нет ни очистных, ничего, мы не дадим. Это бьет по репутации всей республики», - добавил глава Крыма.
Крым два года подряд ставил рекорды по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. За июль и август Крым посетили более 3,5 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают в этом году провести в этом году первый круглогодичный сезон.
В тексте использованы материалы: ТАСС
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов подсчитал, что турпоток в Крым достиг показателей советских лет. Крым за два месяца курортного сезона, сокращенного из-за пандемии коронавируса, принял такое же количество туристов, как в рекордные советские годы.
Власти считают, что «серые» отели в Крыму находятся в зоне террористической угрозы. В республике «серые» средства размещения пренебрегают требованиями антитеррористической защиты.
Недельный отдых в Крыму обходится в 2-3 раза дороже чем в Турции. Средний чек на туры в Крым летом 2020 года составил 42 500 рублей, в Сочи – 50 тысяч рублей, а вот в Турцию в два раза выше – 108 860 рублей.
Власти Крыма насчитали два млн туристов в августе. За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 миллионов 106 тысяч туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
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