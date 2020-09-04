В крымских школах вахтеров хотят заменить на профессионалов

В крымских школах хотят заменить непрофессиональных охранников на сотрудников ЧОПов или бойцов Росгвардии.

Об этом во время онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сказал руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Александр Булычев.

«Основной проблемой школ является неквалифицированная охрана. Это, в первую очередь, безопасность детей. Сейчас принято решение на правительственном уровне о дифференцированном подходе к выбору охранных организаций для учебных заведений. Росгвардия сама выходила с инициативой взять часть учебных заведений под свою охрану», - сообщил Александр Булычев.

Заместитель руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей Томиков подчеркнул, что идет оборудование школ системами безопасности.

«В крупных городах республики проводятся все необходимые мероприятия. Ограждаются школы, ставятся тревожные кнопки, монтируется видеонаблюдение и системы контроля доступа на объекты. На данный момент практически на 90% школы и дошкольные учреждения обеспечены кнопками экстренного вызова полиции. Системы видеонаблюдения есть в 75% учебных заведений», - сообщил Сергей Томиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Воспитанники крымского дома ребенка не получали специализированное питание. Специалисты аппарата детского омбудсмена и врачи завершили проверки в республиканском специализированном доме ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка» и Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов.

«Это возмущает до жути». Скандал с ребенком в симферопольском детдоме «Елочка». В Крыму проверяют детские дома после скандала в специализированном детдоме «Елочка» в Симферополе.

В школах Севастополя появятся «говорящие термометры». Терминалы, позволяющие обработать руки антисептиком и замерять температуру тела, поставит Минпромторг.

Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом. Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.