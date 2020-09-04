Власть
В крымских школах вахтеров хотят заменить на профессионалов
В крымских школах хотят заменить непрофессиональных охранников на сотрудников ЧОПов или бойцов Росгвардии.
Об этом во время онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сказал руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Александр Булычев.
«Основной проблемой школ является неквалифицированная охрана. Это, в первую очередь, безопасность детей. Сейчас принято решение на правительственном уровне о дифференцированном подходе к выбору охранных организаций для учебных заведений. Росгвардия сама выходила с инициативой взять часть учебных заведений под свою охрану», - сообщил Александр Булычев.
Заместитель руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей Томиков подчеркнул, что идет оборудование школ системами безопасности.
«В крупных городах республики проводятся все необходимые мероприятия. Ограждаются школы, ставятся тревожные кнопки, монтируется видеонаблюдение и системы контроля доступа на объекты. На данный момент практически на 90% школы и дошкольные учреждения обеспечены кнопками экстренного вызова полиции. Системы видеонаблюдения есть в 75% учебных заведений», - сообщил Сергей Томиков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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