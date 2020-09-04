Туристка пыталась уехать автостопом из Крыма, но доехала только до леса и лишилась вещей

В Кировском районе оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В ОМВД России по Кировском району поступило заявление от 23-летней жительницы Санкт-Петербурга о том, что неизвестный открыто завладел ее мобильным телефоном и личными вещами. Заявительница пояснила, что в селе Грушевка она остановила попутный транспорт с целью добраться до Краснодара. Однако водитель отвез заявительницу в лес вблизи города Старый Крым, завладел ее мобильным телефоном, рюкзаком с личными вещами и скрылся, оставив жертву в лесу.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники отделений уголовного розыска задержали подозреваемого в течении суток. Им оказался 38-летний житель города Судака. От подозреваемого получены признательные показания.

Следственным отделением ОМВД России по Кировскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.1 ст.131, ч.1 ст.161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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