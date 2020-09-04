Происшествия
Скандал в аэропорту Крыма из-за игрушки попал на видео
фото © Новости Крыма
В аэропорту Симферополя в Крыму произошел скандал между сотрудниками авиагавани и пассажиркой из-за детской игрушки.
Произошедшее попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал Readovka.
Игрушечный пистолет в виде собачки стал причиной скандала в аэропорту Симферополя. Служба безопасности не пустила на борт улетавшую домой после отдыха в Крыму мать с маленьким ребенком. Очевидно, игрушка была только что куплена — она была даже в коробке. Как сообщил собственный источник Лайфа в правоохранительных органах, охрана посчитала, что игрушка является пневматическим пистолетом.
Молодой женщине было предложено сдать «опасную» вещь в багаж или отдать сопровождающим. Но сам факт недопуска на борт вызвал у матери истерику, а вслед за этим начал плакать и кричать ребенок. Более 20 минут женщина объясняла представителям аэропорта и авиакомпании, что игрушка не несет никакой угрозы. Она даже угрожала убийством. Происходящее на видео снимали другие пассажиры рейса и высказывали недоумение, что «опасного» могли найти в детской игрушке.
Как позднее объяснили в пресс-службе аэропорта, после проведения предполетных формальностей пассажирка с ребенком все же была допущена к вылету и вернулась домой своим рейсом. Игрушечный пистолет в виде собачки все же разрешили пронести на борт. Обращений в полицию по данному поводу ни со стороны компании, ни со стороны пассажирки не было.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: , lenta.ru
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