Скандал в аэропорту Крыма из-за игрушки попал на видео

фото © Новости Крыма

В аэропорту Симферополя в Крыму произошел скандал между сотрудниками авиагавани и пассажиркой из-за детской игрушки.

Произошедшее попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал Readovka.

Игрушечный пистолет в виде собачки стал причиной скандала в аэропорту Симферополя. Служба безопасности не пустила на борт улетавшую домой после отдыха в Крыму мать с маленьким ребенком. Очевидно, игрушка была только что куплена — она была даже в коробке. Как сообщил собственный источник Лайфа в правоохранительных органах, охрана посчитала, что игрушка является пневматическим пистолетом.

Молодой женщине было предложено сдать «опасную» вещь в багаж или отдать сопровождающим. Но сам факт недопуска на борт вызвал у матери истерику, а вслед за этим начал плакать и кричать ребенок. Более 20 минут женщина объясняла представителям аэропорта и авиакомпании, что игрушка не несет никакой угрозы. Она даже угрожала убийством. Происходящее на видео снимали другие пассажиры рейса и высказывали недоумение, что «опасного» могли найти в детской игрушке.

Как позднее объяснили в пресс-службе аэропорта, после проведения предполетных формальностей пассажирка с ребенком все же была допущена к вылету и вернулась домой своим рейсом. Игрушечный пистолет в виде собачки все же разрешили пронести на борт. Обращений в полицию по данному поводу ни со стороны компании, ни со стороны пассажирки не было.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: , lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вторую неделю ищут пропавшую школьницу. Сотрудники органов внутренних дел Республики Крым устанавливают местонахождение Новиченко Есении Владимировны, 21.10.2006 года рождения.

В Крыму разыскиваюn водителя, сбившего ребенка. В Красногвардейском районе сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места совершения ДТП.

На востоке Крыма во время земляных работ повредили некрополь. Объект археологического наследия «Некрополь у озера Яныш» поврежден в ходе земляных работ, проводимых без разрешения жителями Ленинского района Республики Крым.

В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов. За прошедшие сутки на дорогах Крыма погибли два пешехода и пострадал маленький ребенок.